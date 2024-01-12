Шойгу: Испытания высокоточных помехозащищённых боеприпасов почти завершены
Система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов проходит завершающие испытания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов", — процитировали Шойгу в Министерстве обороны РФ.
Ранее Лайф писал, что российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) методично снижают боевой потенциал ВСУ. По словам Шойгу, потери противника за 2023 год превысили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения.
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