"Гонят солдат на убой": Шойгу заявил, что Киев затягивает военный конфликт с подачи Запада

"Гонят солдат на убой": Шойгу заявил, что Киев затягивает военный конфликт с подачи Запада

Ранее Лайф писал, что российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) методично снижают боевой потенциал ВСУ. По словам Шойгу, потери противника за 2023 год превысили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения.