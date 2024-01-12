Регион

Уведомления отключены

12 января, 10:49

Шойгу: Испытания высокоточных помехозащищённых боеприпасов почти завершены

Система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов проходит завершающие испытания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов", — процитировали Шойгу в Министерстве обороны РФ.

"Гонят солдат на убой": Шойгу заявил, что Киев затягивает военный конфликт с подачи Запада
"Гонят солдат на убой": Шойгу заявил, что Киев затягивает военный конфликт с подачи Запада

Ранее Лайф писал, что российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) методично снижают боевой потенциал ВСУ. По словам Шойгу, потери противника за 2023 год превысили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения.

Обложка ©

mil.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров