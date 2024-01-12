ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны днём 12 января сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа... Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

Сбитый под Калугой беспилотник упал рядом с трассой М-3

Сбитый под Калугой беспилотник упал рядом с трассой М-3

А ранее сегодня украинский беспилотник-камикадзе влетел в реанимобиль в Горловке Донецкой Народной Республики, в результате погибли два человека, ещё трое получили ранения.