Разведка Южной Кореи вычислила преемника Ким Чен Ына Nikkei Asia: Дочь Ким Чен Ына является его наиболее вероятным преемником 12 января, 13:20 Ким Чен Ын и его дочь Чжу Э на заводе по производству ракетных установок. Фото © ЦТАК

В Южной Корее посчитали десятилетнюю дочь Ким Чен Ына наиболее вероятным преемником на должность главы Северной Кореи. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на Национальную разведывательную службу Республики Корея (NIS).

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э. Обложка © ТАСС / AP / Korean Central News Agency

"Основываясь на всестороннем анализе общественной деятельности, Ким Чжу Э в настоящее время является наиболее вероятным преемником", — заявил кандидат на пост главы NIS Чо Тхэ Ена.

Ким Чжу Э — старшая дочь нынешнего лидера страны. Впервые о ней начали писать СМИ осенью 2022 года. Тогда она вместе с отцом присутствовала на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". После этого девочка начала постоянно мелькать в новостных сводках. Однако в Южной Корее не берутся делать окончательные выводы, допуская, что всё это делалось для отвода глаз от настоящего преемника.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын стал часто появляться на публике с дочерью. 8 января они посетили новую птицефабрику. В стране пытаются нарастить производство мяса птицы и яиц.

Авторы Татьяна Миссуми