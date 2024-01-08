Ким Чен Ын вновь вывел в свет свою возможную наследницу
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил новую птицефабрику
Ким Чен Ын вместе с дочерью на новой птицефабрике в Кванчхоне. Обложка © ЦТАК
Глава КНДР Ким Чен Ын призвал увеличить производство мяса птицы и яиц. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом северокорейский лидер заявил накануне, 7 января, в ходе посещения вместе с дочерью Ким Чжу Э новой птицефабрики в Кванчхоне. Сегодня, 8 января, Ким Чен Ыну исполнилось 42 года.
"Необходимо постоянно увеличивать производственные мощности, чтобы обеспечить людей гораздо большим количеством куриного мяса и яиц", — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.
Как уточняет ЦТАК, лидер КНДР является инициатором строительства данного предприятия. В ходе инспекции Ким Чен Ын остался доволен современным уровнем производства мяса птицы и яиц, а также призвал усовершенствовать остальные хозяйства по примеру фабрики в Кванчхоне. Он отметил, что в текущем году планируется открыть такое же предприятие в Пхеньяне.
По данным южнокорейских и западных СМИ, дочь Ким Чен Ына зовут Ким Чжу Э и ей 10 лет. Девочка впервые появилась на публике в ноябре 2022 года, вместе с отцом посетив церемонию запуска баллистической ракеты "Хвасон-17". С тех пор она не раз сопровождала отца во время его визитов, в том числе связанных с армией. К примеру, на днях Ким Чен Ын вместе с дочкой осмотрел завод по производству ракетных установок.
Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э на заводе по производству ракетных установок. Фото © ЦТАК
Считается, что в семье Кима девочка носит прозвище "наш Пухлёнок" (она действительно выше и полнее большинства сверстниц) и "ракетная девочка". Северокорейские СМИ называют её "благородный ребёнок", "почтенный отпрыск" и "любимая дочь". Некоторые аналитики считают, что именно Ким Чжу Э готовят в наследницы отца. Впрочем, есть и другие мнения. Логично было бы предположить, что наследником Кима должен стать его сын, родившийся, по данным южнокорейской разведки, в 2010 году. К слову, также в Сеуле утверждают, что у северокорейского лидера якобы есть ещё одна дочь (2017 года рождения). Тем не менее на Западе эксперты всё же считают, что лидер КНДР назначит преемницей свою сестру Ким Ё Чжон, члена политбюро. Она окончила швейцарский вуз, военную и IT-академии в Северной Корее.