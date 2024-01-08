Ким Чен Ын вновь вывел в свет свою возможную наследницу

Глава КНДР Ким Чен Ын призвал увеличить производство мяса птицы и яиц. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом северокорейский лидер заявил накануне, 7 января, в ходе посещения вместе с дочерью Ким Чжу Э новой птицефабрики в Кванчхоне. Сегодня, 8 января, Ким Чен Ыну исполнилось 42 года.

"Необходимо постоянно увеличивать производственные мощности, чтобы обеспечить людей гораздо большим количеством куриного мяса и яиц", — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Как уточняет ЦТАК, лидер КНДР является инициатором строительства данного предприятия. В ходе инспекции Ким Чен Ын остался доволен современным уровнем производства мяса птицы и яиц, а также призвал усовершенствовать остальные хозяйства по примеру фабрики в Кванчхоне. Он отметил, что в текущем году планируется открыть такое же предприятие в Пхеньяне.

По данным южнокорейских и западных СМИ, дочь Ким Чен Ына зовут Ким Чжу Э и ей 10 лет. Девочка впервые появилась на публике в ноябре 2022 года, вместе с отцом посетив церемонию запуска баллистической ракеты "Хвасон-17". С тех пор она не раз сопровождала отца во время его визитов, в том числе связанных с армией. К примеру, на днях Ким Чен Ын вместе с дочкой осмотрел завод по производству ракетных установок.

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э на заводе по производству ракетных установок. Фото © ЦТАК