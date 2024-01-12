Блогеру Дмитрию Ларину может грозить до 7 лет тюрьмы за призывы к терроризму
Дмитрий Ларин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zloilarin
Блогеру Дмитрию Ларину может грозить до семи лет тюрьмы за антироссийские высказывания в интервью Ксении Собчак. В ближайшее время его могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей по административной статье, но на смену ей может прийти уголовка, узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, сейчас дело Ларина рассматривает суд. Его могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей по административной статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". Однако в ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела по статьям о призывах к нарушению территориальной целостности РФ и призывах к терроризму. В таком случае Ларину уже будет грозить до семи лет колонии.
Напомним, что заявление на Дмитрия Ларина, переехавшего на индонезийский Бали в 2021 году, ранее написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поводом для жалобы стали антироссийские заявления блогера в интервью Ксении Собчак.