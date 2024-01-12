Блогеру Дмитрию Ларину может грозить до 7 лет тюрьмы за призывы к терроризму

Блогеру Дмитрию Ларину может грозить до семи лет тюрьмы за антироссийские высказывания в интервью Ксении Собчак. В ближайшее время его могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей по административной статье, но на смену ей может прийти уголовка, узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас дело Ларина рассматривает суд. Его могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей по административной статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". Однако в ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела по статьям о призывах к нарушению территориальной целостности РФ и призывах к терроризму. В таком случае Ларину уже будет грозить до семи лет колонии.