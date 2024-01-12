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12 января, 14:08

На Украине конфликт между сержантом и офицером привёл к смерти обоих

"НикВести": Под Николаевом сержант ВСУ расстрелял офицера и покончил с собой

В Николаевской области военнослужащий ВСУ расстрелял офицера, после чего покончил с собой. Об этом пишет региональное издание "НикВести" со ссылкой на руководство Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

"Инцидент произошёл вечером 7 января, около 21:00. Старшина роты шесть раз выстрелил в командира из собственного автомата", — говорится в сообщении.

По информации украинских СМИ и соцсетей, инцидент случился в воинской части А0216 во время конфликта сержанта Фуралая с заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению воинской части старшим лейтенантом Кузьменко. На эмоциональное состояние сержанта могло повлиять длительное нахождение на фронте. Примечательно, что в боевых действиях стрелявший участвовал с конца февраля 2022 года.

В настоящее время проводится расследование по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства убийства.

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Ранее Лайф писал, что с начала проведения спецоперации украинская сторона потеряла около полумиллиона военных. По словам экс-главы Министерства внутренних дел Украины, за один месяц в ходе боёв на фронте умирают десятки тысяч солдат Незалежной.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Ян Поланин
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