Москвичей предупредили о неприятной "температурной нестабильности"

Москвичей ждёт период температурной нестабильности, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, прежде чем начнётся оттепель, столицу пару раз накроет холодный фронт.

"Вчера мы испытали на себе шестичасовую оттепель, которая быстро закончилась, и в течение следующих шести-семи часов температура понизилась до -10 °С. И это только начало, потому что выходные у нас в целом будут очень неприятно холодными. Сегодня ночные температуры — -12…-17 °С, к вечеру — до -20 °С, но пик похолодания — суббота и ночь на воскресенье. По области — -27…-28 °С, в Москве — ниже -20 °С, дневная температура — -18…-20 °С за счёт суточного хода, за счёт того, что облака растянет и солнце появится", — рассказал Шувалов.

По словам синоптика, уже в воскресенье циклон с запада заставит морозы ослабеть. Однако метеоролог отметил, что это не последняя волна тепла, которая заканчивается холодом. Он рассказал, что в понедельник-вторник в столичном регионе будет -1…-6 градусов, в среду-четверг опять похолодает, а к пятнице начнёт теплеть. Любое потепление будет сопровождаться снегопадом, заключил синоптик.