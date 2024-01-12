Охранника и его друга нашли мёртвыми на даче Иосифа Сталина в Подмосковье
Тела двух мужчин обнаружили на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах, на которой советский вождь жил с 1932 по 1934 год. По сведениям Mash, погибшие в усадьбе Липки-Алексеевское — бывший охранник и его друг.
Причина смерти Сагита и его приятеля на данный момент неизвестна, её предстоит выяснить судмедэкспертам.
В сентябре 2023 года усадьбу продали за 403,5 млн рублей. Купила бывшую дачу Сталина краснодарская компания "Консалтинг и право".
Ранее сегодня тело убитой женщины нашли в строительном мешке в Восточном Измайлове в Москве. Под подозрение попал мужчина, с которым та пошла на свидание в подвал.