Охранника и его друга нашли мёртвыми на даче Иосифа Сталина в Подмосковье

Тела двух мужчин обнаружили на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах, на которой советский вождь жил с 1932 по 1934 год. По сведениям Mash, погибшие в усадьбе Липки-Алексеевское — бывший охранник и его друг.