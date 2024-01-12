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12 января, 14:26

Охранника и его друга нашли мёртвыми на даче Иосифа Сталина в Подмосковье

Дача Сталина в Липках-Алексеевском. Обложка © Wikipedia / Yourez

Дача Сталина в Липках-Алексеевском. Обложка © Wikipedia / Yourez

Тела двух мужчин обнаружили на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах, на которой советский вождь жил с 1932 по 1934 год. По сведениям Mash, погибшие в усадьбе Липки-Алексеевское — бывший охранник и его друг.

Причина смерти Сагита и его приятеля на данный момент неизвестна, её предстоит выяснить судмедэкспертам.

В сентябре 2023 года усадьбу продали за 403,5 млн рублей. Купила бывшую дачу Сталина краснодарская компания "Консалтинг и право".

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Андрей Бражников
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