На выставке "Россия" показали 52-метровый рушник, вышитый вручную в Брянской области

День Брянской области отгремел на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Лайф побывал на празднике, где показали уникальный 52-метровый рушник.

Уникальный вышитый вручную 52-метровый рушник показали на выставке "Россия" в Москве. Видео © LIFE

Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, на рушнике представлены все муниципальные образования Брянщины. А губернатор области Александр Богомаз добавил, что изделие — результат ручной работы.

"Гостей встречает Брянский край! Славянским хороводом и уникальным 52-метровым рушником! Мы бережно храним традиции наших предков, и этот рушник — рукотворный символ единства братских народов", — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, рушник сшит из уникальных полотен с самобытной традиционной вышивкой. Создавался он руками 31 мастерицы десять лет назад — в год 1025-летия Крещения Киевской Руси. Впервые полотно показали в рамках международного фестиваля "Славянское единство – 2013", который проходил в посёлке Климово. Примечательно, что населённый пункт расположен у границы трёх славянских государств — России, Белоруссии и Украины.