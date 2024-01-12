Регион

Уведомления отключены

12 января, 14:58

На выставке "Россия" показали 52-метровый рушник, вышитый вручную в Брянской области

Брянский 52-метровый рушник развернули на выставке "Россия" на ВДНХ

День Брянской области отгремел на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Лайф побывал на празднике, где показали уникальный 52-метровый рушник.

Уникальный вышитый вручную 52-метровый рушник показали на выставке "Россия" в Москве. Видео © LIFE

Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, на рушнике представлены все муниципальные образования Брянщины. А губернатор области Александр Богомаз добавил, что изделие — результат ручной работы.

"Гостей встречает Брянский край! Славянским хороводом и уникальным 52-метровым рушником! Мы бережно храним традиции наших предков, и этот рушник — рукотворный символ единства братских народов", — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, рушник сшит из уникальных полотен с самобытной традиционной вышивкой. Создавался он руками 31 мастерицы десять лет назад — в год 1025-летия Крещения Киевской Руси. Впервые полотно показали в рамках международного фестиваля "Славянское единство – 2013", который проходил в посёлке Климово. Примечательно, что населённый пункт расположен у границы трёх славянских государств — России, Белоруссии и Украины.

"Наши сердца — с вами!": На выставке "Россия" тепло поддержали белгородцев после атаки Украины
"Наши сердца — с вами!": На выставке "Россия" тепло поддержали белгородцев после атаки Украины

А 19 января на выставке "Россия" откроют Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным. Так, на площадке в этот день пройдёт Всероссийский семейный форум "Родные любимые".

Обложка ©

LIFE

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Выставка "Россия"
  • Политика
  • Общество
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров