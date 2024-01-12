Учёные научили бетон "самоисцеляться" с помощью бактерий

Капсулы со специальными бактериями, способными сращивать трещины в бетоне, разработали учёные из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске. Об этом рассказал заведующий кафедрой строительных материалов учебного заведения Александр Орлов.

Завкафедрой ЮУрГУ Александр Орлов — о капсулах с бактериями, заживляющими бетон. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Он сообщил, что к идее об использовании бактерий для работы со строительными материалами их команду подтолкнула профессор Тамара Черных. Она наткнулась на исследование одного из нидерландских университетов, где пришли к мысли о том, чтобы "лечить" бетон с помощью бактерий. Однако именно российские специалисты решили применять на практике идею использования технологии в условиях морозной агрессии. А ещё именно учёные ЮУрГУ нацелились на то, чтобы изменить компонент, который бактерии используют для "лечения" стройматериала.

"Механизм довольно простой. В бетон вводятся инертные гранулы. Внутри гранул находятся сами бактерии в виде спор. Они спят. И вокруг них находится необходимая для них пища. Но отсутствуют вода и воздух. В результате чего активизироваться они не могут. Такие гранулы очень маленькие, но они равномерно распределены в бетоне", — объяснил Орлов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Разного рода механические воздействия на бетон будут приводить к появлению в нём трещин, продолжил собеседник телеканала. Эти полости будут расширяться и рано или поздно заденут какую-то из размещённых капсул, разрушив её и позволив воздуху и воде попасть внутрь. Это активирует бактерии и заставит их приступить к циклу жизнедеятельности, в ходе которого микроорганизмы будут выделять карбонат кальция. Соединение будет кристаллизоваться в споре до тех пор, пока бактерии вновь не изолируют себя от воздуха. С помощью этой технологии учёные рассчитывают значительно продлить срок годности бетона.