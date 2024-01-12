Россиянам советуют подводить итоги и ставить новые цели в старый Новый год

Празднование старого Нового года поможет ещё раз подвести итоги и наметить планы на будущее, рассказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По её словам, этот день отлично подходит для дружеских посиделок и семейных вечеров.

"Старый Новый год является прекрасной возможностью ещё раз подвести итоги, осмыслить свои желания и наметить планы на будущее. Сейчас это можно сделать намного осознаннее и рациональнее, по-настоящему прислушавшись к себе, поскольку предновогодняя спешка и огромное количество дел миновали — и теперь, переведя дух и восполнив силы на каникулах, мы располагаем куда большими эмоциональными, энергетическими и временными ресурсами", — сказала Игонина.

В этом году праздник удачно совпадает с выходными, подметила психолог. По её словам, нужно не упустить возможность провести этот день размеренно и легко, чтобы зарядить себя позитивным настроем и оптимизмом. Она рассказала, что многие любят основное торжество проводить с семьёй, а на старый Новый год собираться с друзьями. Специалист считает, что это отличное решение для того, чтобы поднять себе настроение.

Игонина рассказала, что этот день можно использовать как повод ещё раз загадать желания за праздничным столом с любимыми людьми. Кроме того, она отметила, что праздник является своеобразной психологической отметкой, что череда новогодних торжеств подошла к концу, поэтому включиться в рабочие будни будет легче.