Обряды на деньги и удачу, которые вы точно захотите сделать перед старым Новым годом

Если обычный Новый год — праздник всеобщего веселья и гуляний, то старый Новый год, выпадающий на святочную неделю, как нельзя лучше подходит для обрядов и гаданий. Именно этот праздник долгое время на Руси считался настоящим, именно с ним были связаны основные традиции и надежды на год будущий.

Что можно и чего нельзя делать на старый Новый год

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В старый Новый год считалось неуместным просить и давать в долг, иначе весь год обещал быть финансово тяжёлым.

Также вечером 13 января, как рассказывает эзотерик, старались не выносить мусор, чтобы вместе с ним не вынести из дома случайно и что-то хорошее и важное.

"Хорошей приметой было избавиться накануне 13 января от старых и ненужных вещей. В этом случае в новом году им на смену обязательно придут новые и красивые. Даже поговорка о том, что "как встретишь Новый год, так его и проведёшь", относится на самом деле к старому Новому году", — рассказывает Лайфу экстрасенс Аделина Блэкмун.

А сны в ночь с 13 на 14 января часто бывают вещими или пророческими, поэтому стоит постараться запомнить не только сам сон, но и все символы или слова, сказанные и увиденные ночью.

Традиционно в старый Новый год проводили обряды на хороший урожай. В наше время они получили новое прочтение как обряды на удачу и финансовое благополучие. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Обряд на привлечение денег в старый Новый год

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Рассыпьте 13 января немного семян или крупы по углам квартиры или дома. На следующий день соберите зёрна в отдельный мешочек, а весной посадите их на приусадебном участке или просто высыпьте во дворе дома. Вместо зёрен можно разложить монеты, которые потом стоит собрать и носить в кошельке.

Не забудьте наговорить своё заветное желание на праздничный бокал с шампанским. Не обязательно говорить вслух или писать желание на бумаге, просто произнесите его про себя и выпейте бокал до дна.

На следующий день, выходя из дома, захватите с собой горсть хлебных крошек или зёрен, чтобы отдать их птицам. Взамен на это угощение Вселенная исполнит ваше желание.

Обряд, чтобы сбылись все желания

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Напишите его на бумаге и спрячьте среди украшений на праздничной ёлке. Когда придёт время убирать деревце, снимите желание и сожгите его в пламени свечи. "Ёлку желаний" можно сделать самостоятельно, связав вместе несколько еловых ветвей красной лентой и украсив их деньгами и желаниями.

Обряд на удачу в 2024 году

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Призвать удачу в свой дом можно при помощи обряда "чаша изобилия". Для этого ритуала вам понадобится чаша или ваза, длинная свеча, а также мелкие монеты (можно декоративные), камешки, небольшие украшения из золота или серебра, бусины, пуговицы, другие безделушки.

Наполните предметами чашу. На листочке бумаги напишите желание и положите туда же. Сверху накапайте несколько капель любимого эфирного масла, в центр вставьте свечу и зажгите её. Пусть она погорит несколько минут, в течение которых вам надо мысленно сосредоточиться на своих желаниях, после чего свечу можно потушить.

Поставьте "чашу изобилия" в укромное место и раз в несколько дней добавляйте в неё цветы, монетки, красивые камешки — всё, что ассоциируется у вас с богатством и достатком, зажигайте свечу. Пополнять чашу можно в течение года или до тех пор, пока свеча не прогорит полностью. После стоит поблагодарить Вселенную за всё, что она вам дала и даст в будущем, а потом разобрать чашу.