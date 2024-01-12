Дед Мороз устроил оргию на новогоднем спектакле сельского ДК под Краснодаром В Краснодарском крае зрители возмутились спектаклем с Дедом Морозом без штанов 12 января, 15:36 В Краснодарском крае показали неприличное новогоднее представление. Скриншот © T.me / SHOT

В селе Шабельское Краснодарского края новогоднее представление шокировало зрителей неприличными сценами: Дед Мороз появлялся без штанов и имитировал интимную связь. Об этом пишет SHOT.

В зале местного ДК собрались не только взрослые, но и дети, которые тоже стали свидетелями извращений и неприличных шуток в постановке "Чудеса там, где в них верят". А кульминацией "спектакля" стала сцена с полупрозрачной ширмой, за которой актёр в костюме Деда Мороза изображал соитие со своей партнёршей. Всё действо сопровождалось неприличными криками и стонами.

Кадры "спектакля" оказались в Сети, после чего жители Кубани подняли волну негодования. Глава Шабельского Михаил Игнатенко уволился после инцидента, также "по собственному желанию" ушли артисты ДК.

Ранее сообщалось, что в школе № 2 в станице Динской Краснодарского края в новогодней сценке ученик сыграл Снегурочку. В соцсетях быстро распространилось видео, на котором школьник, пританцовывая, ловко снимает с себя перчатки и шапку и крутится вокруг импровизированного шеста — посоха Деда Мороза.

Авторы Татьяна Миссуми