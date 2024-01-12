Мужчина умер в Москве из-за ушибленного пальца
Белорус умер в Москве из-за ушибленного пальца после недели "лечения" водкой
Белорусский разнорабочий умер в Москве из-за ушибленного пальца после семи дней "лечения" народным методом — с помощью водки. Об этом сообщает Mash.
Поранился 38-летний Александр М. ещё в декабре прошлого года, когда зацепился за торчащий из крыши гвоздь. Со временем фаланга пальца начала опухать, но мужчина решил не обращаться за помощью к врачам и сам назначил себе пропить курс водки внутрь. 10 января его состояние ухудшилось, Александра забрала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в реанимацию, где он и умер.
Ранее Лайф рассказывал о другом случае из Белоруссии, когда алкоголь стал причиной смерти человека. В Витебске треш-стример Алексей Кунис умер от анафилактического шока, который получил после опустошения залпом бутылки водки. Спиртное он выпил, чтобы получить донат.
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