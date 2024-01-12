Мужчина умер в Москве из-за ушибленного пальца

Поранился 38-летний Александр М. ещё в декабре прошлого года, когда зацепился за торчащий из крыши гвоздь. Со временем фаланга пальца начала опухать, но мужчина решил не обращаться за помощью к врачам и сам назначил себе пропить курс водки внутрь. 10 января его состояние ухудшилось, Александра забрала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в реанимацию, где он и умер.