В Нидерландах обнаружен мёртвым уехавший из России трансгендер Антон Бабкин. Его случай стал пятым за месяц среди бежавших в Европу русскоязычных представителей запрещённого в РФ ЛГБТ*. О происшествии сообщил Mash.

Тело Бабкина нашли в начале января в лагере беженцев в нидерландском Драхтене. Как и его четверо погибших предшественников, он покончил с собой. Молодой человек бежал в Европу после начала СВО и на личном опыте узнал, что европейская реальность вовсе не так радужна, как некоторые себе представляют, находясь в России. Бабкин в собственных социальных сетях множество раз жаловался на изоляцию, отсутствие медицинской помощи и перспектив трудоустройства, а также неопределённый статус его пребывания в стране при постоянной угрозе депортации.

Остальные эмигранты из России, надеявшиеся на то, что в Европе их встретят с распростёртыми объятиями, жаловались на аналогичные сложности. Так, активисты Михаил Зубченко и Екатерина Михайлова свели счёты с жизнью. За рубежом они бомжевали. Ещё один трансгендер, который наложил на себя руки за месяц, — Хина Захарова.

Недавно Лайф сообщал о другом примере европейского гостеприимства. 8 января стало известно о том, что польские военные выбросили двоих беженцев — из Сирии и Йемена — на границе с Белоруссией, предварительно обобрав их и избив. Обнаружившие мигрантов белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи, но, когда медики прибыли на место, йеменец был уже мёртв.