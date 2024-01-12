В Британии демонтировали "слишком дорогой" памятник Грете Тунберг

У главного входа в Винчестерский университет Великобритании демонтировали памятник экоактивистке Грете Тунберг. Это произошло после возмущения учащихся по поводу потраченной на скульптуру суммы, сообщила британская газета Daily Mail .

По мнению студентов, 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей) можно было потратить на значимые вещи для экологии. Сейчас бронзовую скульптуру Тумберг переместили во двор университета.

Напомним, в Винчестерском университете Великобритании установили памятник Грете Тунберг ещё в 2021 году. Статуя обошлась в 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей) и вызвала гнев студентов. Они заявляли, что Грета Тунберг — это "фантастический образец человека, который громко и гордо говорит о глобальных проблемах", но деньгам можно было найти лучшее применение.