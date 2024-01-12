В Британии демонтировали "слишком дорогой" памятник Грете Тунберг
Памятник Грете Тунберг у главного входа в Винчестерский университет. Обложка © Х / @V_of_Europe
У главного входа в Винчестерский университет Великобритании демонтировали памятник экоактивистке Грете Тунберг. Это произошло после возмущения учащихся по поводу потраченной на скульптуру суммы, сообщила британская газета Daily Mail.
По мнению студентов, 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей) можно было потратить на значимые вещи для экологии. Сейчас бронзовую скульптуру Тумберг переместили во двор университета.
Напомним, в Винчестерском университете Великобритании установили памятник Грете Тунберг ещё в 2021 году. Статуя обошлась в 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей) и вызвала гнев студентов. Они заявляли, что Грета Тунберг — это "фантастический образец человека, который громко и гордо говорит о глобальных проблемах", но деньгам можно было найти лучшее применение.