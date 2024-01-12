В Петербурге работник морга с тёмным прошлым попытался задушить начальницу
Росгвардия задержала рецидивиста, напавшего на начальницу морга в Петербурге
Задержанный за нападение на женщину в одной из петербургских больниц рецидивист. Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Росгвардейцы задержали правонарушителя-рецидивиста, напавшего на женщину в одной из больниц Калининского района Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в официальном сообществе во "ВКонтакте".
"12 января около 09:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Калининскому району Санкт-Петербурга получили информацию о том, что в городской больнице на улице Вавиловых гражданин напал на женщину", — говорится в публикации.
Оперативно прибыв к месту происшествия, наряд росгвардейцев выяснил, что между двумя работниками морга, не являвшимися сотрудниками больницы, произошёл словесный конфликт. Один из участников спора — мужчина — пришёл к выводу, что не вывозит дискуссию, и перешёл от слов к делу: он схватил свою 37-летнюю начальницу за шею и принялся её душить. Правоохранители задержали его на месте происшествия. Женщине потребовалась помощь врачей, она обратилась в травмпункт.
40-летнего нападавшего, в прошлом которого обнаружились судимости за умышленное причинение тяжкого и лёгкого вреда здоровью, а также грабёж и кражу, отвезли в 17-й отдел полиции.
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