В онлайн-игру "Открывая Россию" сыграли уже более 130 тысяч пользователей
Игра "Открывая Россию". Обложка © T.me / Люди Z
Игра "Открывая Россию" набирает популярность. Уже более 130 тысяч человек сыграли в неё за последние две недели, их число ежедневно растёт, а в таблице лидеров сейчас уже 3000 пользователей. Сыграть в игру можно на сайте ИграРоссия.рф.
Главными персонажами являются волонтёры выставки "Россия", которые на протяжении игры собирают роскоины. Им необходимо посетить разные регионы страны. В ходе путешествия они открывают для себя достижения — технологии, которыми гордится Родина.
Ранее Лайф сообщал, что четырёхмиллионный посетитель выставки "Россия" получил специальный приз — сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку к морю в Сочи. Счастливым обладателем подарков стала Дарья Молодцова из Тулы.