В онлайн-игру "Открывая Россию" сыграли уже более 130 тысяч пользователей

Игра "Открывая Россию" набирает популярность. Уже более 130 тысяч человек сыграли в неё за последние две недели, их число ежедневно растёт, а в таблице лидеров сейчас уже 3000 пользователей. Сыграть в игру можно на сайте ИграРоссия.рф.