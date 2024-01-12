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12 января, 17:53

Попытка украинца бежать через Днестр в лодке с молдаванином попала на видео

Гражданин Молдавии пытался пересечь на резиновой лодке реку Днестр, чтобы забрать с другого берега украинца и вывезти его из Незалежной. В ситуацию вмешались украинские пограничники, следившие за смелой операцией через тепловизор с дрона и впоследствии опубликовавшие запись в телеграм-канале.

Гражданин Молдавии пытается перевезти украинца через Днестр на лодке, но их ловят сотрудники погранслужбы Украины. Видео © T.me / Государственная пограничная служба Украины

В ролике можно увидеть, что молдаванина в лодке на украинской стороне дожидается человек, который садится к нему, и они вместе плывут через Днестр. После этого им наперехват отправляется катер с сотрудниками погранслужбы Украины, которые останавливают попытку побега из Незалежной.

А ранее украинский уклонист рассказал на своей странице в "Тиктоке", как незаконно пересёк границу, переплыв реку Тиса, и сбежал в Румынию. Там он получил все необходимые документы и теперь может свободно передвигаться по территории Евросоюза.

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T.me / Государственная пограничная служба Украины

Юрий Лысенко
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