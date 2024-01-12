Попытка украинца бежать через Днестр в лодке с молдаванином попала на видео

Гражданин Молдавии пытался пересечь на резиновой лодке реку Днестр, чтобы забрать с другого берега украинца и вывезти его из Незалежной. В ситуацию вмешались украинские пограничники, следившие за смелой операцией через тепловизор с дрона и впоследствии опубликовавшие запись в телеграм-канале.

Гражданин Молдавии пытается перевезти украинца через Днестр на лодке, но их ловят сотрудники погранслужбы Украины. Видео © T.me / Государственная пограничная служба Украины

В ролике можно увидеть, что молдаванина в лодке на украинской стороне дожидается человек, который садится к нему, и они вместе плывут через Днестр. После этого им наперехват отправляется катер с сотрудниками погранслужбы Украины, которые останавливают попытку побега из Незалежной.