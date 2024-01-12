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12 января, 17:47

Украина выделила почти $66 млн на укрепление обороны

На укрепление обороноспособности страны правительство Украины постановило выделить почти 2,5 млрд гривен (65,7 млн долларов по текущему курсу Нацбанка), сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Он отметил, что траты будут включать возведение фортификационных сооружений, а также устройство полос невзрывных заграждений.

"Выделено с целью укрепления обороноспособности государства Министерству обороны 2 млрд 488,6 млн гривен. <…> Для фортификационного оборудования оборонительных рубежей — 1 млрд 362,2 млн гривен (35,9 млн долларов по текущему курсу ) <…> и для устройства полос невзрывных заграждений — 1 млрд 126,4 млн гривен (29,7 млн долларов по текущему курсу НБУ)", — написал он в своём телеграм-канале.

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А ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон прекращает военные поставки на Украину в связи с израсходованием выделенных на это бюджетных средств. По его словам, помощь возобновится лишь в том случае, если такое решение поддержит Конгресс.

Обложка ©

Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Александра Мышляева
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