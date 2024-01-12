В Эстонии предложили установить противопехотные мины вдоль границы с Россией
Эстонский депутат Лео Куннас предложил установить мины вдоль границы с Россией
Эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии подполковник запаса Лео Куннас предложил использовать противопехотные мины при возведении оборонительных сооружений на границе с Россией.
"При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины", — приводит его слова портал ERR.
Там отметили, что парламентарий прямо не называл Россию, однако у Эстонии сухопутная граница только с Латвией и Россией, поэтому можно понять, о чём на самом деле шла речь.
По мнению депутата, следующим шагом должен стать отказ от Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в странах Балтии. Он также напомнил о необходимости начать производство собственной взрывчатки в Эстонии, которую, по его словам, следует использовать в противотанковых, противопехотных и миномётных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов.
А ранее президент прибалтийской республики Алар Карис на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским призвал не ограничивать поставки Украине западного оружия для ударов по России. Кроме того, он объявил, что Эстония предоставит Киеву пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда евро до 2027 года.
ТАСС / Пётр Ковалёв