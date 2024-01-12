В Эстонии предложили установить противопехотные мины вдоль границы с Россией

Эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии подполковник запаса Лео Куннас предложил использовать противопехотные мины при возведении оборонительных сооружений на границе с Россией.

"При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины", — приводит его слова портал ERR.

Там отметили, что парламентарий прямо не называл Россию, однако у Эстонии сухопутная граница только с Латвией и Россией, поэтому можно понять, о чём на самом деле шла речь.

По мнению депутата, следующим шагом должен стать отказ от Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в странах Балтии. Он также напомнил о необходимости начать производство собственной взрывчатки в Эстонии, которую, по его словам, следует использовать в противотанковых, противопехотных и миномётных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов.