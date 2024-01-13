Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусных морозов

Синоптики Гидрометцентра РФ ввели на территории Москвы оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов. Он является предпоследним в колористической шкале и предупреждает о высокой вероятности стихийных бедствий.

Объявленный уровень продержится недолго — до 14:00 субботы. По данным метеорологов, наибольшая опасность грозит жителям столицы в ночные и утренние часы. В это время температура воздуха в городе может опуститься ниже 30 градусов.

"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем — функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", — высказался о сообщении синоптиков заммэра Москвы Пётр Бирюков.