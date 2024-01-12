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12 января, 04:05

Мощный снежный циклон отрезал Сахалин от всего мира

SHOT: Снежный циклон парализовал транспортную инфраструктуру Сахалина

Сахалин оказался отрезанным от материковой России из-за мощного снежного циклона, который обрушился на регион в пятницу. Остров не могут покинуть самолёты, дороги перекрыты, а работа паромной переправы приостановлена. Об этом сообщил SHOT.

Из-за недостаточной видимости и сугробов на дорожном полотне движение ограничено на трёх участках автодорог. На прилёт и на вылет задерживается свыше десяти рейсов, а некоторые авиалайнеры и вовсе перенаправляются на запасные ВПП. Закрыть пришлось и паромную переправу Холмск – Ванино, соединяющую остров с материком.

Мощный снежный циклон обрушился на Сахалин. Видео © t.me / SHOT

По данным регионального МЧС, некоторым сахалинцам потребовалась экстренная помощь спасателей. Так, в Долинском районе два человека запросили эвакуацию из застрявшего транспортного средства.

"Для ликвидации последствий прохождения циклона, расчистки автодорог на территории Сахалинской области в работе 61 аварийно-восстановительная бригада в составе 246 человек, 168 единиц техники", — добавили в министерстве.

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А ранее СК озвучил причину массового ДТП в Новгородской области, участниками которого стали 66 машин. Авария произошла по вине пожилого водителя иномарки, которая не была оборудована шинами по погоде.

Обложка ©

t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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