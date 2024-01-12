Мощный снежный циклон отрезал Сахалин от всего мира

Сахалин оказался отрезанным от материковой России из-за мощного снежного циклона, который обрушился на регион в пятницу. Остров не могут покинуть самолёты, дороги перекрыты, а работа паромной переправы приостановлена. Об этом сообщил SHOT.

Из-за недостаточной видимости и сугробов на дорожном полотне движение ограничено на трёх участках автодорог. На прилёт и на вылет задерживается свыше десяти рейсов, а некоторые авиалайнеры и вовсе перенаправляются на запасные ВПП. Закрыть пришлось и паромную переправу Холмск – Ванино, соединяющую остров с материком.

Мощный снежный циклон обрушился на Сахалин. Видео © t.me / SHOT

По данным регионального МЧС, некоторым сахалинцам потребовалась экстренная помощь спасателей. Так, в Долинском районе два человека запросили эвакуацию из застрявшего транспортного средства.

"Для ликвидации последствий прохождения циклона, расчистки автодорог на территории Сахалинской области в работе 61 аварийно-восстановительная бригада в составе 246 человек, 168 единиц техники", — добавили в министерстве.