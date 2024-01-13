Власти Кении анонсировали отправку 10 тысяч граждан в Россию для трудоустройства

Сотни тысяч кенийцев будут отправлены за рубеж с целью дальнейшего трудоустройства. Десяти тысячам из них предстоит работать в России. Такие планы анонсировал пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.

По его словам, ещё жителей восточноафриканского государства ждут рабочие места в Израиле, Сербии, Германии и Саудовской Аравии. В последней квалифицированные кенийцы займут должности медработников.

"Ещё больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 тысяч рабочих мест, Израиль: 30 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве. Сербия: 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 тысяч рабочих мест", — написал политик в соцсети X.