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12 января, 22:59

Власти Кении анонсировали отправку 10 тысяч граждан в Россию для трудоустройства

Сотни тысяч кенийцев будут отправлены за рубеж с целью дальнейшего трудоустройства. Десяти тысячам из них предстоит работать в России. Такие планы анонсировал пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.

По его словам, ещё жителей восточноафриканского государства ждут рабочие места в Израиле, Сербии, Германии и Саудовской Аравии. В последней квалифицированные кенийцы займут должности медработников.

"Ещё больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 тысяч рабочих мест, Израиль: 30 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве. Сербия: 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 тысяч рабочих мест", — написал политик в соцсети X.

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А ранее стало известно о новом рекорде в отношениях России и Китая. Товарооборот между державами впервые достиг 240 миллиардов долларов.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Илья Пушкарев
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