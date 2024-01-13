FT: Citigroup уволит 20 тысяч сотрудников из-за убытков после ухода из России

Одна из крупнейших в США финкорпораций Citigroup отчиталась о колоссальных убытках и анонсировала сокращение рабочих мест. В среднесрочной перспективе на фоне худших квартальных показателей будет уволено 20 тысяч сотрудников, сообщила газета Financial Times.

Лишь за три последних месяца корпорация потеряла 1,8 миллиарда долларов. Убытки вызваны рядом причин, в числе которых затраты более $500 млн на уход из России, масштабная реструктуризация на $800 млн, уплата $1,7 млрд вклада в фонд по страхованию и даже девальвация аргентинского песо.

Также в четвёртом квартале зафиксировано серьёзное падение прибыли. За аналогичный период 2022 года компания заработала на 20% больше. Годовая прибыль и вовсе рухнула на 38%.