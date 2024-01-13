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13 января, 01:19

Редакции "Вечерней Москвы" вручили госнаграды по поручению Путина

Сотрудники "Вечерней Москвы" в преддверии Дня российской печати были удостоены высоких госнаград по поручению президента страны Владимира Путина. Торжественная церемония состоялась 12 января в столичной мэрии.

Заслуженные награды и благодарственные письма почти 30 журналистам вручил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Он поблагодарил гостей за работу, подчеркнув, что с удовольствием читает одну из старейших городских газет.

Главред издания Александр Куприянов был отмечен почётной грамотой президента. Ещё три человека — замгендира Анна Новикова, замглавреда Сергей Серков и обозреватель Екатерина Рощина — стали обладателями медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Остальным сотрудникам вручены благодарности.

День российской печати – 2024: История и традиции праздника работников прессы
День российской печати – 2024: История и традиции праздника работников прессы

А ранее глава ЛНР Леонид Пасечник от имени президента наградил наиболее активных жителей республики. Медалями и грамотами отметили педагогов, артистов и кураторов патриотических проектов.

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t.me / Вечерняя Москва

Илья Пушкарев
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