Редакции "Вечерней Москвы" вручили госнаграды по поручению Путина

Сотрудники "Вечерней Москвы" в преддверии Дня российской печати были удостоены высоких госнаград по поручению президента страны Владимира Путина. Торжественная церемония состоялась 12 января в столичной мэрии.

Заслуженные награды и благодарственные письма почти 30 журналистам вручил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Он поблагодарил гостей за работу, подчеркнув, что с удовольствием читает одну из старейших городских газет.

Главред издания Александр Куприянов был отмечен почётной грамотой президента. Ещё три человека — замгендира Анна Новикова, замглавреда Сергей Серков и обозреватель Екатерина Рощина — стали обладателями медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Остальным сотрудникам вручены благодарности.