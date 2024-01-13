Госорганизации в топе: Названа главная тенденция на рынке труда в России

Россияне неспроста стали проявлять повышенный интерес к вакансиям в государственных организациях. Такая тенденция обусловлена целым рядом факторов, поделилась с RuNews24 эксперт Милена Присталова.

По словам руководителя направления карьерного консультирования Центра карьеры университета "Синергия", большое влияние на рынок труда оказывает обстановка в мире и обществе. Соискатели заинтересованы в стабильности и соблюдении своих трудовых прав.

"Активный интерес россиян к госорганизациям начал проявляться после начала СВО. Это объясняется тем, что среди перспективных и положительных факторов многие рассматривают госсектор как стабильное и постоянное место работы, где в полной мере соблюдается ТК, а также есть вероятность наличия премий", — поделилась эксперт.

Присталова выразила уверенность в том, что государственные компании могут стать основными работодателями, если кризисные явления затянутся. В этом случае госслужащим можно рассчитывать на повышение зарплаты, особенно это касается работников из регионов.