Госорганизации в топе: Названа главная тенденция на рынке труда в России
Эксперт Присталова: Россияне стремятся к работе в госорганизациях из-за стабильности
Россияне неспроста стали проявлять повышенный интерес к вакансиям в государственных организациях. Такая тенденция обусловлена целым рядом факторов, поделилась с RuNews24 эксперт Милена Присталова.
По словам руководителя направления карьерного консультирования Центра карьеры университета "Синергия", большое влияние на рынок труда оказывает обстановка в мире и обществе. Соискатели заинтересованы в стабильности и соблюдении своих трудовых прав.
"Активный интерес россиян к госорганизациям начал проявляться после начала СВО. Это объясняется тем, что среди перспективных и положительных факторов многие рассматривают госсектор как стабильное и постоянное место работы, где в полной мере соблюдается ТК, а также есть вероятность наличия премий", — поделилась эксперт.
Присталова выразила уверенность в том, что государственные компании могут стать основными работодателями, если кризисные явления затянутся. В этом случае госслужащим можно рассчитывать на повышение зарплаты, особенно это касается работников из регионов.
Ранее Лайф рассказывал, что лишь 15% россиян довольны своей нынешней работой. Большинство сотрудников мечтают о сокращении продолжительности трудового дня как минимум вдвое.
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