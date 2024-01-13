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13 января, 05:34

Глава СЖР Соловьёв: Российская журналистика разделилась на два лагеря

Российская журналистика разделилась на два лагеря: одни уехали из страны и работают на наших недоброжелателей, а другие остались и помогают государству. Об этом в преддверии Дня печати заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

"По сути, сейчас в нашей журналистике произошла чёткая дифференциация, чёткое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу", — приводит его слова РИА "Новости".

В частности, глава СЖР отметил военных корреспондентов, которые, рискуя жизнью, освещают происходящее в зоне специальной военной операции. Соловьёв обратил внимание, что это одна из самых опасных специальностей, а также напомнил, что не обошлось и без жертв — коллег приходилось хоронить.

Вместе с тем он указал, что и времена пандемии коронавируса тоже стали показательным периодом в современной истории российской журналистики. Это время, когда эпидемиологическая обстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность. В целом, по словам Соловьёва, за последние несколько лет представители профессии пережили множество потрясений.

При этом сегодня, в День печати, во всех регионах нашей необъятной страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов, рассказал он.

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Как уже писал Лайф, работники периодической печати, средств массовой информации и журналисты отмечают этот праздник ещё с 1991 года. До этого он тоже был, только праздновался 5 мая, поскольку именно в этот день в 1912 году вышел первый номер газеты "Правда". Подробнее о традициях и интересных фактах из истории печати — в нашем материале.

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ТАСС / Николай Галкин

Николь Вербер
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