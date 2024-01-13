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Франция потеряла миллион евро, отчеканив евроценты с "неправильным" дизайном

Lettre: Франция уничтожила 27 миллионов монет, так как ЕК не утвердила их дизайн

13 января, 08:49
Во Франции уничтожили тонны евроцентов. Обложка © Shutterstock

Во Франции уничтожили тонны евроцентов. Обложка © Shutterstock

Во Франции вынужденно уничтожили 27 миллионов отчеканенных монет, так как Еврокомиссия не одобрила их новый дизайн. Об этом пишет издание Lettre, уточняя, что ошибка обойдётся французским властям в миллион евро.

Парижский монетный двор изменил дизайн монет номиналом 10, 20, 50 евроцентов. Глава учреждения Марк Шварц собирался представить их министру экономики Франции Брюно Лё Мэру. Однако дизайн предварительно должна была одобрить Еврокомиссия. Не дождавшись её решения, Шварц отдал распоряжение отчеканить 27 миллионов монет.

Но европейские власти вынесли отрицательный вердикт и не утвердили дизайн. Им не понравилось, что звёзды ЕС плохо различимы на монетах. Тогда тонны евроцентов пришлось уничтожить, отмечает издание. В публикации уточняется, что ущерб от поспешной чеканки денег может составить от 700 тысяч до 1,2 миллиона евро. По мнению Шварца, вина лежит на парижской власти, которая затянула с бюрократическими процедурами, а о решении ЕС стало известно слишком поздно.

В Болгарии найдена 700-летняя серебряная монета с изображением Иисуса Христа
В Болгарии найдена 700-летняя серебряная монета с изображением Иисуса Христа

Ранее сообщалось, что на Софийской стороне Великого Новгорода (на левом берегу Волхова) археологи обнаружили редкую монету X века. Её раскопали представители Новгородской археологической экспедиции Института археологии РАН в рамках реконструкции Морского центра капитана Н.Г. Варухина.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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