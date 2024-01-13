Франция потеряла миллион евро, отчеканив евроценты с "неправильным" дизайном

Во Франции вынужденно уничтожили 27 миллионов отчеканенных монет, так как Еврокомиссия не одобрила их новый дизайн. Об этом пишет издание Lettre , уточняя, что ошибка обойдётся французским властям в миллион евро.

Но европейские власти вынесли отрицательный вердикт и не утвердили дизайн. Им не понравилось, что звёзды ЕС плохо различимы на монетах. Тогда тонны евроцентов пришлось уничтожить, отмечает издание. В публикации уточняется, что ущерб от поспешной чеканки денег может составить от 700 тысяч до 1,2 миллиона евро. По мнению Шварца, вина лежит на парижской власти, которая затянула с бюрократическими процедурами, а о решении ЕС стало известно слишком поздно.