"Чрезвычайно мощные": Названо оружие, которое уничтожит ВСУ в Донбассе в ближайшее время
Эксперт Меркурис: ВС России уничтожат украинские позиции снарядами ФАБ-1500
С помощью тяжёлых снарядов ФАБ-1500 российские военные уничтожат ВСУ. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что никакие боеприпасы не сравнятся с силой этого оружия.
"Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически никакой артиллерийский снаряд не сравнится со взрывной силой одной из этих бомб. Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать всё больше и больше использование этих тяжёлых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям", — сказал специалист на своём YouTube-канале.
Меркурис также отметил, что эти снаряды в три раза мощнее 500-килограммового аналога, который уже использовался в зоне СВО. Он подчеркнул, что использование тяжёлых бомб — лучшая стратегия для уничтожения ВСУ в Донбассе. По мнению эксперта, такой тактики и будут придерживаться ВС РФ в ближайшее время.
А ранее Владимир Зеленский признал, что переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя. По его словам, причина в том, что Киев получил слишком мало этих боевых машин. На вооружении у Незалежной сейчас есть десятки моделей танков из разных стран, но качественных и рабочих не так много, добавил Зеленский.
ТАСС / Пресс-служба ПАО "ОАК"