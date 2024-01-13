"Чрезвычайно мощные": Названо оружие, которое уничтожит ВСУ в Донбассе в ближайшее время

С помощью тяжёлых снарядов ФАБ-1500 российские военные уничтожат ВСУ. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что никакие боеприпасы не сравнятся с силой этого оружия.

"Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически никакой артиллерийский снаряд не сравнится со взрывной силой одной из этих бомб. Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать всё больше и больше использование этих тяжёлых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям", — сказал специалист на своём YouTube-канале.

Меркурис также отметил, что эти снаряды в три раза мощнее 500-килограммового аналога, который уже использовался в зоне СВО. Он подчеркнул, что использование тяжёлых бомб — лучшая стратегия для уничтожения ВСУ в Донбассе. По мнению эксперта, такой тактики и будут придерживаться ВС РФ в ближайшее время.