В Подмосковье зафиксировали новый температурный рекорд зимы

Температурный минимум этой зимы обновился в Подмосковье в ночь на 13 января. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Клину — минус 32,7 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Подмосковье обновило минимум зимы. Минувшей ночью на территории Московской области зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней зимы. В Клину минимум составил минус 32,7 градуса, это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января", — написал Леус в своём телеграм-канале.

Метеоролог рассказал, что столбики термометров также показывали отметки ниже минус 30 градусов в Мелихове, в Ново-Иерусалиме и в Михайловском в Новой Москве.

Леус подчеркнул, что на метеостанции ВДНХ минимальная температура минувшей ночи составила минус 24,2 градуса. Синоптик добавил, что на других столичных станциях температура менялась от минус 19,6 градуса на Балчуге до минус 28,1 градуса в Бутове. Предстоящая ночь в регионе, как предупредил метеоролог, ожидается такой же морозной.