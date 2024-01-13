Собиравшего данные для спецслужб Польши россиянина отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, который обвиняется в связи со спецслужбами Польши. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 марта 2024 года", — говорится в сообщении суда.

В ведомстве отметили, что задержанному предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ. Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В пресс-службе ФСБ журналистам рассказали, что у задержанного в квартире обнаружили одежду с символикой западных стран и шевронами НАТО, Конституцию Польши, самоучитель украинского языка, а также коллекцию американских автомобильных знаков. При этом в Варшаве отрицают, что мужчина связан с польскими спецслужбами.