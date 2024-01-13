В Госдуме не удивились словам Гашека о снимке Овечкина с Путиным Депутат Журова заявила, что Гашек постоянно подогревает повестку в отношении РФ 13 января, 12:19 Доминик Гашек. Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов

Олимпийский чемпион по хоккею, чешский вратарь Доминик Гашек отрабатывает модную русофобскую повестку, критикуя российского хоккеиста Александра Овечкина за фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом "Газете.ru" сказала депутат Госдумы конькобежка Светлана Журова.

Президент РФ Владимир Путин и хоккеист Александр Овечкин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandrovechkinofficial

"Как только какая-то повестка в отношении России снижается, тут же появляется какой-нибудь Гашек или кто-то ещё, кто говорит про нас. Что мы каким-то образом влияли на процессы недопуска израильской хоккейной команды… Всё время кто-то подогревает повестку в негативном ключе в отношении спорта", — поделилась она.

Журова отметила, что никому не было бы интересно мнение Гашека, если бы его не цитировали. Но его цитируют как раз потому, что он попадает в мировую новостную повестку, добавила она. Гашек не первый раз критикует российских спортсменов. На этот раз он высказался по поводу того, что Овечкин разместил на аватарке снимок с Путиным.

"Я уверен, что есть такие, как Овечкин, но будьте осторожны все, у кого ещё есть фото с Путиным в социальных сетях. Это, по-видимому, указывает на то, что он, вероятно, поддерживает его", — сказал чешский вратарь YouTube-каналу Bold News.

Напомним, ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за отсутствия санкций в отношении российских спортсменов, выступающих в лиге во время СВО.

Авторы Татьяна Миссуми