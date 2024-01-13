На Урале семь человек подхватили гепатит А после обеда в закусочных

В Краснотурьинске Свердловской области семь человек заразились гепатитом А после посещения местных закусочных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Эпидемиологическое расследование показало, что все заболевшие в разное время покупали продукцию в точках питания "Гиро" на улицах Ленинского Комсомола и Рюмина.

"На объектах питания обнаружены серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствует водоснабжение, продукция не имеет товарно-сопроводительных документов, сотрудники не проходят медобследование, готовят блюда в неспециальной одежде", — говорится в сообщении.

Там добавили, что хозяин заведения также не известил Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности, поэтому никаких проверок не проводилось. Сейчас сотрудники кафе проходят обследование, специалисты взяли пробы воды и пищи. Составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных, материалы передадут в суд.