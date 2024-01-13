"Это часть Китая": Захарова напомнила о неизменности позиции Москвы по Тайваню Захарова: Тайвань является неотъемлемой частью КНР, позиция РФ неизменна 13 января, 15:03 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия продолжит считать Тайвань неотъемлемой частью Китая, что отражается в соответствующих документах. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу состоявшихся на острове выборов.

Дипломат напомнила, что российская позиция по Тайваню остаётся "общеизвестной, последовательной и неизменной", она зафиксирована в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 года. Захарова заверила, что Россия не намерена менять свою позицию.

"Российская сторона признаёт, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", — привела она цитату из договора.

По её словам, некоторые страны Запада пытаются оказать давление на Китай, используя Тайвань. Но такой подход является контрпродуктивным и должен получить осуждение. Захарова подчеркнула, что Москва требует от стран-провокаторов перестать раскачивать ситуацию в регионе.

Напомним, в Тайване завершилось голосование на выборах главы администрации. Победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, выступающий за независимость региона от Китая. Он набрал 40,05% голосов. На втором месте представитель оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи — 33,49%, который призывал к нормализации отношений с Пекином. А глава центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ стал третьим и набрал 26,46% голосов.

Авторы Татьяна Миссуми