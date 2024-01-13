Пушилин: В результате удара ВСУ по Донецку пострадали женщина и водитель скорой

При сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Кировском районе Донецка пострадали двое мирных жителей: женщина и мужчина, водитель кареты скорой помощи. Об этом в телеграм-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.

"В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ по улице Кирова пострадала женщина 1965 года рождения. Во время осмотра пострадавшей бригадой скорой медицинской помощи противник осуществил сброс взрывоопасного предмета с беспилотника, в результате чего водитель скорой помощи, мужчина 1969 года рождения, получил лёгкие ранения", — говорится в публикации.

Пушилин добавил, что при обстреле повреждения получили пять жилых домов в Донецке, Макеевке и Горловке. Кроме того, ущерб был нанесён двум объектам гражданской инфраструктуры: в Петровском районе столицы ДНР произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов, в Центральном-Городском районе Горловки повреждён газопровод.