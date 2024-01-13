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13 января, 12:08

ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Украинские военные обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вражеские подразделения открыли огонь по деревне Телец Трубчевского района. Сегодня около шести часов утра было зафиксировано четыре прилёта, однако все снаряды рухнули на окраине населённого пункта. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Как уже рассказывал Лайф, предыдущая вражеская атака на Брянскую область была зафиксирована 9 января. Попытка ударить по российскому региону была пресечена около 16:30 по московскому времени. По данным губернатора региона Александра Богомаза, повреждений и пострадавших не было. При этом на следующий день он сообщил о новой атаке на село Подывотье Севского района, в результате которой был ранен местный житель.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Николь Вербер
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