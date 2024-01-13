Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В США испугались гражданской войны из-за конфликта власти Техаса с правительством

В Петербурге арестовали организаторов незаконной миграции более 9 тысяч человек

Новый глава Тайваня заявил, что намерен защищать остров от материкового Китая

В Краснодарском крае нашли фрагменты упавшего неустановленного устройства

Власти Дубая оштрафовали Галкина* на круглую сумму из-за антироссийских высказываний

Испугавшиеся российской авиации поляки свернули операцию в небе

"Погода не может поменять планы президента": В Кремле анонсировали поездку Путина в Якутию

Собиравшего данные для спецслужб Польши россиянина отправили в СИЗО

Маск назвал полным беспределом смерть американского журналиста Лиры на Украине

Подсчитан колоссальный ущерб от мощнейшего пожара на складе Wildberries в Шушарах

Ребёнок и семеро взрослых пострадали в жёстком массовом ДТП под Ереваном

В Армении семеро взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с 17 автомобилями

13 января, 16:36
В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении

В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении

В Армении столкнулось почти два десятка машин, в результате чего были госпитализированы восемь человек, среди них шестилетний ребёнок. Об этом сообщает МВД страны.

В Армении на трассе Ереван – Севан столкнулось почти 20 автомобилей. Видео © T.me / "Sputnik Армения"

Авария произошла на 43-м километре автодороги Ереван – Севан накануне вечером. Предварительной причиной называются сложные погодные условия. В регионе гололёд, сильный ветер, метель, что ухудшает видимость на дорогах. Спасатели вытаскивали машины вплоть до сегодняшнего дня.

  • В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении
    В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении
  • В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении
    В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении
  • В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении
    В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении
  • В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении
    В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении

В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении

1 / 4

"Выяснилось, что столкнулось 17 автомобилей. Восемь потерпевших, в том числе ребёнок 2018 года рождения, были доставлены в медицинские учреждения, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное", уточнили в МВД Армении.

Один человек погиб и 11 пострадали в лобовом столкновении автобуса с фурой в Кстове
Один человек погиб и 11 пострадали в лобовом столкновении автобуса с фурой в Кстове

Ранее сообщалось, что 12 января в Знаменском районе Тамбовской области на 475-м километре автодороги Р22 "Каспий" столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и грузовик-фургон Mercedes. В результате погибло три человека.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!