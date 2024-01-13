Ребёнок и семеро взрослых пострадали в жёстком массовом ДТП под Ереваном В Армении семеро взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с 17 автомобилями 13 января, 16:36 В Армении столкнулось 17 автомобилей. Фото © Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / МВД Армении

В Армении столкнулось почти два десятка машин, в результате чего были госпитализированы восемь человек, среди них шестилетний ребёнок. Об этом сообщает МВД страны.

В Армении на трассе Ереван – Севан столкнулось почти 20 автомобилей. Видео © T.me / "Sputnik Армения"

Авария произошла на 43-м километре автодороги Ереван – Севан накануне вечером. Предварительной причиной называются сложные погодные условия. В регионе гололёд, сильный ветер, метель, что ухудшает видимость на дорогах. Спасатели вытаскивали машины вплоть до сегодняшнего дня.









"Выяснилось, что столкнулось 17 автомобилей. Восемь потерпевших, в том числе ребёнок 2018 года рождения, были доставлены в медицинские учреждения, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное", — уточнили в МВД Армении.

Ранее сообщалось, что 12 января в Знаменском районе Тамбовской области на 475-м километре автодороги Р22 "Каспий" столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и грузовик-фургон Mercedes. В результате погибло три человека.

Авторы Татьяна Миссуми