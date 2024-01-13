В Москве на 92-м году жизни скончался главный физик-почвовед РФ Иван Судницын

В Москве на 92-м году скончался главный физик-почвовед России, профессор МГУ Иван Судницын. Учёный отравился газом, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 91-летний профессор проживал один в своей квартире в Лосиноостровском районе столицы на улице Коминтерна. Уходом за пожилым мужчиной занималась 67-летняя племянница, с которой они созванивались по несколько раз каждый день. Последний раз это произошло 12 января около 16:00, после чего Судницын перестал отвечать на звонки. Родственница стала переживать и отправилась к учёному домой.

Там на входной двери она обнаружила записку следующего содержания: "Газ. Без специалистов не входить". Женщина осторожно открыла дверь своим комплектом ключей. В квартире сильно пахло газом, ещё живой профессор лежал на полу без сознания. Его в срочном порядке доставили в токсикологическое отделение, врачи диагностировали отравление продуктами горения. Сегодня около шести утра медики констатировали смерть учёного.

Иван Иванович Судницын — заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор биологических наук. Ему принадлежит разработка первых в СССР курсов моделирования почвенно-физических процессов для студентов вузов. Кроме того, он разработал и преподавал авторский курс почвоведения в Международном университете природы. Также Судницын создал новые приборы и методы определения термодинамических свойств воды в почве и получил за это десять патентов. Учёный написал свыше 200 научных публикаций, в том числе и монографии.