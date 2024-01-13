В Петербурге арестовали организаторов незаконной миграции более 9 тысяч человек

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемого лидера ОПГ и сотрудника полиции, который, по версии следствия, помогал нелегалам задержаться в Северной столице. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Следствие выяснило, что Фирузжон Равшанов вместе с участковым Фархадом Алиевым создал ОПГ, чтобы выдавать мигрантам фиктивные документы для пребывания на территории РФ. Группировка работала с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023-го. Уточняется, что на учёт иностранцев ставили в туристической деревне "Кургала" Кингисеппского района области. Всего так оформили 9207 человек.

В пресс-службе отметили, что Алиев за взятку составлял на нелегалов протоколы по ст. 18.20 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента), что позволяло им находиться в РФ не три месяца, а год. Ещё такая махинация создавала условия для получения патентов на трудоустройство без выезда за пределы страны. Также сообщается, что Равшанов лично передал взятку в размере 48 тысяч рублей Алиеву за составление протокола.

Оба фигуранта дела заключены под стражу до 9 марта. Равшанов вину признал частично, Алиев вину не признаёт.