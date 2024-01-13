В США испугались гражданской войны из-за конфликта власти Техаса с правительством

Эксперты, опрошенные газетой The Washington Post, ужаснулись из-за захвата участка федеральной границы властью Техаса. Они отметили, что похожего случая, когда власти отдельного штата блокировали бы правительству доступ к территории под его юрисдикцией, в истории США ещё не было.

Политолог из Южного методистского университета Кэл Джиллсон заявил, что действия губернатора Техаса Грега Эбботта — воплощение его политических амбиций, направленных на восстановление прав штатов и дальнейшее ограничение власти федерального правительства. Эксперт считает, что техасский губернатор и другие республиканцы приводят аргументы в защиту прав субъектов США, "мало чем отличающиеся от тех, которые приводила Конфедерация в преддверии Гражданской войны".

Профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин рассказал, что бывали случаи, когда штаты отказывались помогать федеральной власти в исполнении иммиграционных законов. При этом специалист полагает, что действия администрации Техаса "увеличивают риск вооружённого противостояния".