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13 января, 17:15

В США испугались гражданской войны из-за конфликта власти Техаса с правительством

WP: Эксперты обеспокоены конфликтом Техаса и Вашингтона на границе с Мексикой

Эксперты, опрошенные газетой The Washington Post, ужаснулись из-за захвата участка федеральной границы властью Техаса. Они отметили, что похожего случая, когда власти отдельного штата блокировали бы правительству доступ к территории под его юрисдикцией, в истории США ещё не было.

Политолог из Южного методистского университета Кэл Джиллсон заявил, что действия губернатора Техаса Грега Эбботта — воплощение его политических амбиций, направленных на восстановление прав штатов и дальнейшее ограничение власти федерального правительства. Эксперт считает, что техасский губернатор и другие республиканцы приводят аргументы в защиту прав субъектов США, "мало чем отличающиеся от тех, которые приводила Конфедерация в преддверии Гражданской войны".

Профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин рассказал, что бывали случаи, когда штаты отказывались помогать федеральной власти в исполнении иммиграционных законов. При этом специалист полагает, что действия администрации Техаса "увеличивают риск вооружённого противостояния".

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Ранее Лайф сообщал, что Национальная гвардия Техаса самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, чтобы самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Инцидент произошёл в приграничном городе Игл-Пасс. Там обычно оказываются нелегалы из Мексики, переплывшие реку Рио-Гранде, проходящую по государственной границе.

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ТАСС / EPA / Luis Torres

Александра Мышляева
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