"Здравствуйте, коровка": В Ленобласти водитель наткнулся на семейство яков

Вблизи посёлка Портовое Приозерского района Ленинградской области автомобилист встретил семейство яков, сообщил телеграм-канал "Мегаполис". Сначала на пути машины оказалась крупная особь, водителю даже пришлось объехать животное, однако после он заметил целую семью быков.

Автомобилист встретил семейство яков в Ленинградской области. Видео © T.me / Мегаполис

В издании рассказали, что животных в этих окрестностях уже видели. Там отметили, что местный фермер раньше разводил яков и самец с самкой однажды сбежали. С того момента они стали жить в лесу самостоятельно и размножаться.