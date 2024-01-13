Регион

Уведомления отключены

13 января, 18:17

"Здравствуйте, коровка": В Ленобласти водитель наткнулся на семейство яков

Автомобилист встретил семейство яков в Ленинградской области

Вблизи посёлка Портовое Приозерского района Ленинградской области автомобилист встретил семейство яков, сообщил телеграм-канал "Мегаполис". Сначала на пути машины оказалась крупная особь, водителю даже пришлось объехать животное, однако после он заметил целую семью быков.

Автомобилист встретил семейство яков в Ленинградской области. Видео © T.me / Мегаполис

В издании рассказали, что животных в этих окрестностях уже видели. Там отметили, что местный фермер раньше разводил яков и самец с самкой однажды сбежали. С того момента они стали жить в лесу самостоятельно и размножаться.

Спасение оленя, тонувшего в Байкале, попало на видео
Спасение оленя, тонувшего в Байкале, попало на видео

А ранее Лайф рассказывал, что в Ростове-на-Дону дикий кабан внезапно появился на детской площадке во дворе дома и попытался напасть на гулявших малышей. При этом никто не заметил, откуда прибежало животное. Огромный кабан начал метаться по площадке, сшибая попадавшихся ему на пути людей и врезаясь в тренажёры.

Обложка ©

T.me / Мегаполис

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров