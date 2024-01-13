"Здравствуйте, коровка": В Ленобласти водитель наткнулся на семейство яков
Автомобилист встретил семейство яков в Ленинградской области
Вблизи посёлка Портовое Приозерского района Ленинградской области автомобилист встретил семейство яков, сообщил телеграм-канал "Мегаполис". Сначала на пути машины оказалась крупная особь, водителю даже пришлось объехать животное, однако после он заметил целую семью быков.
Автомобилист встретил семейство яков в Ленинградской области. Видео © T.me / Мегаполис
В издании рассказали, что животных в этих окрестностях уже видели. Там отметили, что местный фермер раньше разводил яков и самец с самкой однажды сбежали. С того момента они стали жить в лесу самостоятельно и размножаться.
А ранее Лайф рассказывал, что в Ростове-на-Дону дикий кабан внезапно появился на детской площадке во дворе дома и попытался напасть на гулявших малышей. При этом никто не заметил, откуда прибежало животное. Огромный кабан начал метаться по площадке, сшибая попадавшихся ему на пути людей и врезаясь в тренажёры.
T.me / Мегаполис