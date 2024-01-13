"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по системе газоснабжения России

"Газпром" поставил новый абсолютный рекорд по суточным поставкам по Единой системе газоснабжения России, превзойдя прошлый максимум, которому было почти десять лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"12 января российским потребителям поставлено 1 788,3 млн куб. м газа — это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России. Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1 786,8 млн куб. м газа", — сказано в сообщении.

В холдинге рост потребления объяснили морозной погодой, которая установилась сейчас в России. Средняя температура в зоне работы Единой системы газоснабжения 12 января опустилась до минус 14 градусов Цельсия. При этом в компании отметили, что поставки с использованием газотранспортной системы "Газпрома" отличаются высокой надёжностью, в частности благодаря хранилищам газа, находящимся под землёй.