В Британии вскрыли группу контрабандистов, возивших наличные чемоданами в Дубай

В Лондоне вынесли приговоры ещё двум контрабандистам, состоявшим в сети, отмывавшей 100 миллионов фунтов стерлингов (около 127,5 миллиона долларов). Британским правоохранителям удалось раскрыть 16 членов этой группировки, переправлявших наличные из Соединённого Королевства в ОАЭ. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по борьбе с преступностью.

11 января суд объявил приговоры двум жителям Лондона — Али Аль-Навабу (40 лет) и Мехди Амроллахбибиюки (41 год). По версии британского правосудия, они являлись участниками ОПГ, которая провезла контрабандой более 104 миллионов фунтов стерлингов из Лондона в Дубай, совершив 83 перелёта с ноября 2019 года по октябрь 2020-го. Финальный вердикт для них будет оглашён 8 марта.

Сеть собирала средства, заработанные на продаже наркотиков, с преступных группировок по всему королевству. После этого в специально снятых квартирах в столице Великобритании наличные помещались в вакуумную упаковку и расфасовывались по чемоданам. В каждом таком хватало места примерно для 400 тысяч фунтов стерлингов, а весили они в среднем по 40 килограммов. На драгоценный багаж брызгали кофе или освежителями воздуха, чтобы собаки-ищейки не учуяли запах купюр, после чего их перевозили в ОАЭ.

Лидер группировки 48-летний Абдулла Альфаласи в июле 2022 года получил девять лет тюрьмы. По добытой из его телефона информации установили, что Аль-Наваб и Амроллахбибиюки работали в этой схеме курьерами, просто перевозившими чемоданы с деньгами на самолётах. Чтобы иметь больше багажа, они брали билеты в бизнес-класс. За каждый рейс с деньгами они получали до пяти тысяч евро. Для координации у них были созданы несколько специальных групп в "Вотсапе".

Амроллахбибиюки задержали в собственном доме в апреле 2021 года. В феврале и марте 2020 года он трижды летал в Дубай, провезя багажом 12 чемоданом с 4,3 миллиона фунтов стерлингов (5,5 миллиона долларов). Найденная в его телефоне информация говорит о том, что в его обязанности также входили подсчёт и упаковка денег на сумму 11,1 миллиона фунтов стерлингов, которые он и другие курьеры вывезли из Великобритании за восемь поездок.





Аль-Наваба задержали в мае 2022 года при попытке сбежать из королевства в Турцию. В марте 2020 года он совершил две поездки, зарегистрировав в качестве багажа девять чемоданов с 3,2 миллиона фунтов стерлингов.