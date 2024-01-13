"Бьют очень точно": В Киеве раскрыли ущерб от российских ракетных ударов по ВПК Украины

Точные ракетные удары ВС РФ привели к уничтожению взлётно-посадочных полос и предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Об этом сообщил бывший советник второго президента Украины — Леонида Кучмы — Олег Соскин. По его словам, штучные российские атаки приводят к полному уничтожению инфраструктуры Незалежной.

"Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлётно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идёт уничтожение инфраструктуры", — заявил он на своём ютуб-канале.

По словам Соскина, доклады украинских чиновников о "грандиозном росте" экономики страны выглядят смешно, так как десятки тысяч предприятий уничтожены, а более миллиона человек уехали, поэтому росту ВВП взяться неоткуда.