Головин отличился первым достижением в чемпионате Франции в 2024 году

Российский футболист Александр Головин, выступающий за французский ФК "Монако", отличился голевой передачей во встрече с ФК "Реймс" в рамках 18-го тура чемпионата Франции. В этом матче команда россиянина уступила оппоненту со счётом 1:3.

Авторами голов в составе победителей стали Тедди Теума (35-я), Реда Хадра (55-я) и Азор Матусива (90+6). Единственный мяч в ворота "Реймса" забил Виссам Бен-Йеддер (49-я). Результативный пас Головина стал третьим в нынешнем сезоне Лиги 1. Также на его счету пять голов в 16 встречах.

"Монако" располагается на третьей строке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. "Реймс" идёт пятым, имея в активе 29 очков. В следующем туре "Монако" 27 января сыграет на выезде с "Марселем", а "Реймс" 28 января сыграет дома с "Нантом".