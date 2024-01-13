Человек погиб и девять пострадали при столкновении автобуса и фуры на Урале

В Свердловской области на 232 километре автодороги Пермь – Екатеринбург Нижнесергинского района произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, один человек погиб. Об этом сообщил Минздрав региона.

"В результате бокового столкновения фуры и автобуса ПАЗ, который перевозил дорожных рабочих, пострадало десять человек. Один из них погиб на месте", — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, семь человек везут в стационары. Водители столкнувшихся транспортных средств находятся в удовлетворительном состоянии и остались с инспекторами ГИБДД до выяснения всех обстоятельств случившегося.

По словам старшего помощника руководителя местного управления СКР Александра Шульги, идёт процессуальная проверка по факту произошедшего, выясняется наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По её итогам будет принято процессуальное решение.