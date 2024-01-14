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13 января, 21:20

В Москве на ночь объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в российской столице второй день подряд. По данным синоптиков, трескучий мороз будет представлять особую угрозу в ночные часы. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Предупреждение о падении столбиков термометров до экстремальных значений начало действовать в 23:00 13 января. Предпоследний в колористической шкале уровень продержится до 10:00 воскресенья.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", — гласит сообщение метеорологов.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусных морозов
Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусных морозов

Ранее москвичам рассказали, какой погоды ждать на Крещение. Любителям окунуться в прорубь следует приготовиться к температуре минус 15 градусов, сообщал Лайф.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Пушкарев
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