В Москве на ночь объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в российской столице второй день подряд. По данным синоптиков, трескучий мороз будет представлять особую угрозу в ночные часы. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Предупреждение о падении столбиков термометров до экстремальных значений начало действовать в 23:00 13 января. Предпоследний в колористической шкале уровень продержится до 10:00 воскресенья.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", — гласит сообщение метеорологов.