Двое непальцев хотели уплыть из Молдавии в Румынию на надувной лодке

Два гражданина Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию, переплыв реку Прут на надувной лодке. Об этом информировала пресс-служба Молдавской пограничной полиции.

"При себе у них были надувная лодка, воздушный насос и два весла", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Патруль обнаружил нелегальных мигрантов ночью на берегу реки. Ими оказались два молодых непальца 22 и 25 лет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства этого происшествия.