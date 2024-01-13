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13 января, 20:50

Двое непальцев хотели уплыть из Молдавии в Румынию на надувной лодке

Двое непальцев хотели уплыть из Молдавии в Румынию на надувной лодке. Обложка © Telegram / Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Двое непальцев хотели уплыть из Молдавии в Румынию на надувной лодке. Обложка © Telegram / Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Два гражданина Непала пытались попасть из Молдавии в Румынию, переплыв реку Прут на надувной лодке. Об этом информировала пресс-служба Молдавской пограничной полиции.

"При себе у них были надувная лодка, воздушный насос и два весла", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Патруль обнаружил нелегальных мигрантов ночью на берегу реки. Ими оказались два молодых непальца 22 и 25 лет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства этого происшествия.

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А в Челябинской области трёх мигрантов лишили гражданства РФ за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Теперь они будут вынуждены покинуть территорию страны.

Лариса Сафронова
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