Байден заявил, что США не признают независимость Тайваня

Американский лидер Джо Байден прокомментировал итоги выборов в Тайване, где в субботу был избран новый глава республики. Президент напомнил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость острова от КНР.

Тему суверенитета Тайваня глава Белого дома обсудил с журналистами в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. На вопрос прессы об итогах голосования Байден ответил в соответствии с признанным Вашингтоном принципом "одного Китая".

"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", — коротко сказал президент.