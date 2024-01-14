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13 января, 21:02

Байден заявил, что США не признают независимость Тайваня

Американский лидер Джо Байден прокомментировал итоги выборов в Тайване, где в субботу был избран новый глава республики. Президент напомнил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость острова от КНР.

Тему суверенитета Тайваня глава Белого дома обсудил с журналистами в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. На вопрос прессы об итогах голосования Байден ответил в соответствии с признанным Вашингтоном принципом "одного Китая".

"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", — коротко сказал президент.

Новый глава Тайваня заявил, что намерен защищать остров от материкового Китая
Новый глава Тайваня заявил, что намерен защищать остров от материкового Китая

Тем временем Конгресс США заявил о желании государства продвигать вместе с Тайбэем принципы свободы и безопасности. Для этого на остров будет отправлена делегация из американских законодателей.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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